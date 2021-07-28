Эксперт прокомментировал высказывание Байдена о «проблемах» Путина

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал высказывание американского президента Джо Байдена о том, что у российского лидера Владимира Путина есть «проблемы». В разговоре с Lenta.ru он назвал подобные утверждения укоренившимися среди американских политиков.

По мнению Рогулёва, слова Байдена далеки от действительности. РФ уже не в первый раз слышит подобное. Он вспомнил высказывание бывшего главы Белого дома Барака Обамы, который говорил, что в России ничего нет, она ничего не производит и у неё никто ничего не покупает.

Это свидетельствует о том, что они либо сознательно, либо по неведению представляют ситуацию не в реальном свете, — подытожил Рогулёв.

Он подчеркнул, что подобные высказывания являются одной из проблем взаимоотношений России и США.

Ранее на встрече с журналистами президент США заявил, что у его российского коллеги «проблемы». Байден отметил, что Путин знает об этом и это делает его опасней. Он также добавил, что в распоряжении Путина в плане экономики имеется лишь ядерное оружие и нефть, что и создаёт определённые проблемы.