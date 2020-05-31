Эксперт прокомментировал испытания ракеты, «угрожающей» Крымскому мосту

https://static.news.ru/photo/829733c2-a36a-11ea-a7e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/gromuaorg

Украинские ракеты — старые, советского образца и годятся только «рыбу кормить», заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Так он прокомментировал порталу Nation News прошедшие на Украине испытания, в ходе которых военные запустили две противокорабельные ракеты «Нептун». Отмечается, что при испытании цели ракет находились на Чёрном море: одна на расстоянии 110 километров от места пуска, вторая — 85 километров. За 10-15 километров ракеты снизили свою траекторию и поразили цели с интервалом всего лишь в несколько секунд.

При этом ещё в прошлом году экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что этот комплекс якобы сможет за «несколько минут» уничтожить Крымский мост и любой корабль Черноморского флота России.

Крым у нас защищен очень надежно. Это крепость на Черном море. У нас там есть авиационные полки: истребительные, штурмовые, бомбардировочные. У нас есть полки ПВО вооруженные зенитно-ракетными комплексами, начиная от Тор-М2 и заканчивая С-400, — заявил Литовкин.

Он добавил, что Украина просто «надувает щеки».

Как писал NEWS.ru Россия должна настороженно отнестись к испытаниям украинской ракеты «Нептун», способной «уничтожить» Крымский мост. Их следует расценивать как потенциальную опасность. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.