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Историк призвал афганскую оппозицию помириться с талибами

12:54, 01 сентября 2021
Историк призвал афганскую оппозицию помириться с талибами Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press
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Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, находясь в Панджшерском ущелье, не имеет возможности получить какую-либо серьёзную поддержку со стороны Запада. Об этом Pravda.Ru заявил доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

По мнению историка, США впервые в своей истории потерпели поражение от вооружённых формирований общественно-политического движения, признанного террористическим. Он считает, что данная ситуация будет иметь серьёзные геополитические последствия.

Сивков отметил, что в сложившейся ситуации у афганской оппозиции нет другого выхода, кроме как вести переговоры и соглашаться на перемирие с «Талибаном» (запрещено в РФ). Он выразил обеспокоенность тем, что захват Панджшера может повлечь за собой огромные людские потери.

Ранее посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар сказал, что члены запрещённой в Российской Федерации террористической группировки «Талибан» не пойдут на переговоры с представителями сопротивления в Панджшере, пока их не вынудит международное сообщество.

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