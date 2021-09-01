Историк призвал афганскую оппозицию помириться с талибами

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, находясь в Панджшерском ущелье, не имеет возможности получить какую-либо серьёзную поддержку со стороны Запада. Об этом Pravda.Ru заявил доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

По мнению историка, США впервые в своей истории потерпели поражение от вооружённых формирований общественно-политического движения, признанного террористическим. Он считает, что данная ситуация будет иметь серьёзные геополитические последствия.

Сивков отметил, что в сложившейся ситуации у афганской оппозиции нет другого выхода, кроме как вести переговоры и соглашаться на перемирие с «Талибаном» (запрещено в РФ). Он выразил обеспокоенность тем, что захват Панджшера может повлечь за собой огромные людские потери.

Ранее посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар сказал, что члены запрещённой в Российской Федерации террористической группировки «Талибан» не пойдут на переговоры с представителями сопротивления в Панджшере, пока их не вынудит международное сообщество.