Эксперт предрёк отставку Байдену после высказываний в адрес Путина

https://static.news.ru/photo/57b620ea-880d-11eb-a6a9-96000091f725_660.jpg Фото: Erin Scott/Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Джо Байден может в скором времени уйти в отставку. Такое мнение выразил украинский политический эксперт Андрей Головачёв.

Ранее Байден заявил, что Россия «ответит» за вмешательство в выборы США. При этом он назвал президента России Владимира Путина «убийцей». Головачёв считает, что это связано с попыткой объединить расколотую Америку и Европу перед всеобщим врагом, которым «назначена» Россия.

Шаг, мягко говоря, рискованный, — отметил эксперт в статье для издания «Главред».

Головачёв добавил, что не исключено, что Байден уйдёт в отставку через год «по состоянию здоровья». При этом новая администрация попытается наладить диалог с Россией.

Как ранее передавал NEWS.ru, Путин ответил на слова своего американского коллеги. Глава государства пожелал руководителю Белого дома здоровья. Позже президент добавил, что «кто обзывается — тот сам так называется».