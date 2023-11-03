Эксперт по миграции предложил способ адаптации иностранцев в России Эксперт по миграции Коженов: в странах исхода приезжих нужно учить русский язык

Фото: Артем Рамазани-Зубов/АГН «Москва»

Адаптации трудовых мигрантов и их детей в России поможет активное преподавание русского языка у них на родине, заявил в беседе с «Радио 1» президент Фонда содействия борьбе с терроризмом, независимый эксперт по миграции Вадим Коженов. По его мнению, в странах, из которых в Россию съезжаются мигранты, должен сложиться культ русского языка.

Надо нормально преподавать русский язык в странах исхода. Там до сих пор русский язык — это престижно, там до сих пор русские школы полны и дети всех чиновников, все элиты говорят по-русски. В каких-то отдаленных селах с этим обстоят дела не очень, и именно оттуда потом к нам приезжают люди, которые и говорят по-русски не очень, — объяснил эксперт.

Он добавил, что в адаптации и специальном тестировании нуждаются и дети мигрантов, причем разных возрастов. Так, если 12-летний ребенок окончил на родине пятый класс, то в России он должен перейти в шестой, но только при успешном прохождении тестирования на русский язык и другие школьные знания.

Ранее политолог Алексей Ярошенко предложил решить проблему с переизбытком иностранных мигрантов в России путем введения обязательной комиссии на денежные переводы в республики Средней Азии. По его словам, она может составлять до 30%.