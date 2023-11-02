В России предложили способ решения проблемы мигрантов Политолог Ярошенко: необходимо ввести комиссию 30% за переводы в Среднюю Азию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблему избытка иностранных мигрантов в России можно решить путем введения обязательной 30-процентной комиссии на денежные переводы в республики Средней Азии, заявил в беседе с «360» политолог Алексей Ярошенко. По его мнению, эта мера сделает трудовую миграцию в РФ менее привлекательной и при этом повысит уровень жизни россиян.

Если клиент российского банка переводит деньги себе домой, то 30% от суммы вне зависимости от цели перевода он должен заплатить. Банк передаст эти деньги в специальный фонд федерального бюджета, который будет способствовать тому, чтобы деньги сохранялись в России, — предложил аналитик.

Он подчеркнул, что, согласно некоторым подсчетам, выходцы из Средней Азии ежегодно переводят на родину по несколько миллиардов рублей. Эти деньги, по словам эксперта, просто утекли из страны.

Еще одной экономической мерой решения проблемы мигрантов Ярошенко назвал введение повышенной платы за обслуживание дебетовых карт граждан Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и Киргизии в российских банках. Также он считает необходимым снизить порог разрешенных на вывоз сумм наличными.

Ранее сотрудники Рособрнадзора нашли нарушения во всех российских вузах, где сдают экзамены мигранты на получение российского гражданства или разрешения на работу. Речь идет об экзаменах по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ.