Эксперт объяснил слова премьера Японии о правах на Южные Курилы

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Высказывание японского премьера Ёсихидзе Суги о «северных островах» указывают на ужесточение позиции Японии. Перспективы переговоров по островам и заключение мирного договора между Токио и Москвой туманны, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Если говорить кратко, то в общем заявление Суги свидетельствует о том, что японская позиция по северным территориям, то есть по проблеме Южных Курил, на которые Япония претендует, ужесточается, — цитирует эксперта РИА Новости.

Он подчеркнул, что предыдущий японский премьер Синдзо Абэ всё время говорил о поисках компромисса, а также указывал на необходимость найти решение, удовлетворяющее Россию и Японию.

Ёсихидэ Суга выступил в японском парламенте. Он заявил, что суверенитет Японии распространяется на четыре «северных острова» — так Токио называет Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир. Политик подчеркнул, что острова находятся под суверенитетом Японии. Предметом мирного договора является вопрос о принадлежности всех четырёх островов, отметил японский премьер.

Кистанов считает, что ушедший в отставку Синдзо Абэ не хотел ставить точку в вопросе «северных островов». Позиция Японии будет заключаться в том, что Россия должна вернуть «незаконно оккупированные острова». Эксперт подчеркнул, что с точки зрения японцев разговоры можно вести только о том, когда и в какой форме можно будет передать эту территорию.

Это заявление Суги просто свидетельствует о том, что туман с японской стороны развеян над позицией Японии. Всё — четыре острова. Ни больше, ни меньше, — пояснил эксперт.

По его словам, заявление политика имеет внутреннее значение, поскольку политические партии в Японии требуют вернуть все четыре острова.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию. В этом документе затрагивалось возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора. Москва считала, что документ поставит точку в споре, а Япония полагала, что это лишь часть решения проблемы.

Как писал NEWS.ru, генерал-полковник Анатолий Зайцев заявил, что в случае военного конфликта между Москвой и Токио японские военные могут нанести внезапный удар по Сахалину и Южным Курилам. Если они захватят острова, то на следующий день там появятся американские военные базы.