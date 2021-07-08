Эксперт объяснил, почему Франция выступает против «Спутника V»

Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что странам Евросоюза не стоит признавать вакцины от коронавирусной инфекции, созданные в России и Китае. Профессор факультета международных отношений СПбГУ Руслан Костюк в беседе с NEWS.ru объяснил, почему Франция выступает против российской вакцины «Спутник V».

По его словам, в последние месяцы из Парижа наоборот приходили сигналы о возможности сотрудничества с Россией по разным направлениям. Выступление Франции против «Спутника V» может быть связано с экономическими, фармацевтическими и политическими интересами. Костюк отметил, что правительство страны находится в большой зависимости от научного совета, который неоднократно выступал с различными предложениями по самоизоляции во Франции.

Там сильно представлено медицинское сообщество, учёные, представляющие различные направления медицины. Вполне возможно, что это их позиция, а может, и позиция фармацевтических кругов, которые связаны с производителями вакцин на территории ЕС. Им не нужна конкуренция с российскими препаратами, — подчеркнул Костюк.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что взгляд Евросоюза на вопрос одобрения вакцин против коронавируса с идеологической и геополитической точек зрения является «большой ошибкой Брюсселя». Он отметил, что венгерские эксперты считают российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» безопасной и эффективной, она применяется в стране для вакцинации населения. Глава венгерского МИД подчеркнул, что для его государства вакцина является способом спасти жизнь, поэтому эксперты посещали и Россию, и Китай, знакомились с производством препаратов и изучили тысячи страниц документации, чтобы вакцины получили одобрение в Венгрии.