https://static.news.ru/photo/2f4fd5c6-5756-11ea-aa47-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Судно «Академик Черский», которое должно помочь завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», готовят к прохождению по Северному морскому пути. Именно поэтому судно, следовавшее в Сингапур, изменило маршрут.

Такое мнение выразил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, сообщает НСН.

С одной стороны, Севморпуть короче, и там меньше рисков, связанных с возможным вмешательством неких третьих лиц. С другой стороны, есть проблемы, сопряжённые с ледовой обстановкой на маршруте. Сейчас вести «Академика Черского» по Севморпути тяжело, — отметил эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Академик Черский» не стало останавливаться в Сингапуре, где должен был пришвартоваться 22 февраля. Сейчас он проходит Малаккский пролив между Тихим и Индийским океанами. Причины, заставившие команду изменить планы, официально пока не названы.