https://static.news.ru/photo/36f08264-5335-11ea-a300-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Haibin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специалист Продовольственной организации (FAO) при ООН назвал вполне вероятной версию о том, что источником нового типа коронавируса стали панголины. Это отряд плацентарных млекопитающих, по внешнему виду животные напоминают броненосцев.

Панголины могут быть животными, передавшими инфекцию человеку. На них нелегально охотятся ради чешуи и мяса. Нелегальный трафик диких экзотических животных — система, в которой созданы все условия для появления новых вирусов, — заявил старший специалист по животноводству и ветеринарии регионального отделения Food and Agriculture Organization для Европы и Центральной Азии Эран Райзман в комментарии для издания «Ветеринария и жизнь».

Мнение учёных о происхождении COVID-19 расходятся. В Министерстве науки и техники КНР считают, что наиболее вероятным источником являются летучие мыши. Специалисты выяснили, что коронавирус на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши.

Другие китайские учёные из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета нашли коронавирус у панголинов. Геномная последовательность коронавируса у этих млекопитающих, покрытых чешуёй, совпадает на 99% с геномом COVID-19 у людей.

Жители Китая стали заболевать опасной пневмонией в конце декабря 2019 года. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января 2020 года учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на SARS-CoV-2. Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны, большинство предприятий распустили работников по отпускам.

К 19 февраля эпидемия затронула более 75 тысяч человек, из которых большинство — жители КНР. С начала года жертвами коронавируса стали более двух тысяч инфицированных. Выздоровели 9128 человек в Хубэе и 14 352 — в мире. В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни, писал NEWS.ru.