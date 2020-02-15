https://static.news.ru/photo/5c2c7e66-5001-11ea-a436-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marko König/imageBROKER.com/Global Look Press

Специалисты Министерства науки и техники КНР пришли к выводу, что наиболее вероятным источником коронавируса стали летучие мыши.

Такие выводы учёные сделали, проанализировав связь источников вируса с домашней птицей и скотом. Оказалось, что COVID-19 на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.

По их мнению, летучие мыши не только источник пневмонии, но и главный переносчик заболевания, передает РИА Новости.

Ранее Япония признала эпидемию коронавируса неуправляемой. Правительство Японии столкнулось с ситуацией, при которой выявлять способы заражения коронавирусом стало нереально. В стране зафиксирован всплеск новых случаев заражения вирусом. С 259 их число выросло до 338 человек. Больше всего новых случаев заражения зафиксировано на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту города Иокогама, писал NEWS.ru.