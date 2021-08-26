Экс-замгенсека ООН заявил об утраченном Западом праве голоса по Афганистану

Запад утратил право голоса по поводу будущего Афганистана, заявил один из ведущих мировых экспертов в области наркомафии и оргпреступности, бывший заместитель генсека ООН Пино Арлакки. В беседе с РИА Новости он отметил, что выход из нынешней драматической ситуации в этой азиатской стране позволит найти только масштабный план восстановления Афганистана, который совместно разработают Россия и Китай.

После полного провала в Афганистане Запад утратил право голоса по этой проблеме. А наше общественное мнение все ещё не отдаёт себе в этом отчёта. Здесь продолжают говорить так, как будто поражения в Афганистане не было. Но мяч уже находится на другой стороне поля. Теперь все будет зависеть от того, что решат, прежде всего, Китай и Россия, а также Пакистан, Иран, Индия и другие страны Азии, — подчеркнул Арлакки.

Он добавил, что избежать хаоса в Афганистане возможно, если осуществить восстановление страны, используя, в том числе, её внутренние ресурсы.

К слову, такой план будет стоить совсем немного. Достаточно просто сохранить уровень международной помощи на прежнем уровне, заменив военную помощь на помощь в области развития, — считает бывший замгенсека ООН.

Ранее стало известно, что Турция объявила об эвакуации своего воинского контингента из Афганистана, несмотря на то, что ранее допускала его сохранение. Анкара отмечает, что приняла это решение после анализа ситуации в стране, власть в которой оказалась в руках талибов. Полного понимания между боевиками и Анкарой очень мало, говорят в экспертной среде.