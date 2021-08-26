Без сделки с США: почему Турция внезапно покидает Афганистан

Турция объявила об эвакуации своего воинского контингента из Афганистана, несмотря на то что ранее допускала его сохранение. Анкара отмечает, что приняла это решение после анализа ситуации в стране, власть в которой оказалась в руках движения «Талибан» (запрещено в РФ). Полного понимания между боевиками и Анкарой очень мало, говорят в экспертной среде. Не исключено и то, что Турция, делая подобный шаг, прислушалась к общественному мнению: большинство турок выступает за свёртывание военной миссии в Исламской Республике.

Анкара прилагает большие усилия, чтобы реализовать план по эвакуации своих граждан из Афганистана без значительных проблем, несмотря на транспортный коллапс в кабульском аэропорту. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Мы благодарны за оказанную поддержку дружественным и братским странам: Пакистану и Таджикистану и всем союзникам, с которыми мы совместно работаем в регионе. Эвакуация военнослужащих продолжается по существующему плану, — отметил глава оборонного ведомства.

Накануне турецкие власти сделали неожиданное объявление о старте операции по выводу своих военнослужащих. Отмечалось, что инициатива по поводу эвакуации «принята после различных контактов и оценки нынешней ситуации». Анкара была непосредственным элементом в небоевой миссии НАТО «Решительная поддержка»: в Исламской Республике действовали около 600 её бойцов. На фоне проблем с эвакуацией иностранцев и подлежащих вывозу афганцев турецкий контингент вместе с британцами и американцами обеспечивал порядок в кабульском аэропорту.

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Аэропорт возвращается в строй

Управление гражданской авиации Афганистана обещает, что аэропорт Хамида Карзая скоро продолжит работу в штатном режиме для обычных пассажиров: ранее коммерческие рейсы были отменены из-за давки и непродуманного графика эвакуации. Управление отмечает, что вместе с военно-воздушными силами предпринимает все необходимые усилия «для того, чтобы максимально улучшить условия» на объекте. Пока что авиационные власти призывают граждан Афганистана и иностранцев отказаться от посещения аэропорта до новых распоряжений. Сами эвакуационные рейсы, согласно приказам талибов, должны быть закончены к 31 августа.

Остаётся много вопросов по поводу того, каким образом аэропорт продолжит функционирование при талибах. Анкара на этом фоне утверждает, что члены движения обратились к ней за официальной помощью в том, чтобы наладить работу столичной воздушной гавани. При этом, согласно турецкой версии, боевики делали акцент на своём желании получить техническую поддержку со стороны Анкары «только после вывода её воинского контингента».

Публично же талибы посылают разнонаправленные сигналы. В частности, представитель движения Забихулла Муджахид говорил на этой неделе, что его соратники смогут справиться с обеспечением безопасности аэропорта самостоятельно.

В связи с этим турецкая сторона не спешит закрывать для себя дверь. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын проинформировал, что его страна вполне может взять на себя обязательства по управлению кабульским международным аэропортом.

В случае достижения договорённости на этом направлении мы продолжим предоставлять там соответствующую услугу, — сказал он.

Впрочем, этот сценарий, очевидно, означает сохранение на объекте только гражданских специалистов, которые будут консультировать местное руководство.

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Дипломатическая сделка

Когда президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности оставить своих военнослужащих в Кабуле для того, чтобы администрировать и защищать аэропорт Хамида Карзая, исследователи предполагали, что это необходимо в том числе для того, чтобы стимулировать диалог с Вашингтоном. Участие турок, вероятно, помогло бы смягчить те последствия, которыми инициатива по выводу иностранного контингента из Афганистана угрожает репутации американской администрации, и сохранить лицо её стратегам.

Во многом такие предположения получали подпитку благодаря риторике турецкого руководства. В частности, Эрдоган отмечал, что военнослужащие могли бы остаться, но при определённых обстоятельствах. Под этими обстоятельствами турецкая сторона подразумевала, очевидно, финансовую поддержку со стороны США: любая зарубежная миссия представляет собой ресурсоёмкое предприятие.

Кроме того, как предполагали западные эксперты, турецкое присутствие гипотетически помогло бы сдержать российское влияние в том случае, если Москва рассчитывает на политическую экспансию в Афганистане при талибах, с которыми у неё выстроились прагматичные отношения.

Общественный протест

Как отметил в разговоре с NEWS.ru научный сотрудник исследовательского центра TRT World Туран Гафарлы, одной из основных проблем для Турции на афганском треке было несогласие со стороны талибов.

Несмотря на то что у них нет прямых проблем с Турцией, они всё ещё рассматривают турецкую армию как часть НАТО и, следовательно, силы, «вторгшиеся» в Афганистан. Таким образом, «Талибан» даже не согласился с тем, чтобы турецкие силы оставались в аэропорту Кабула для обеспечения безопасности полётов, несмотря на прозвучавшие в Анкаре серьёзные голоса, предлагавшие остаться. Туран Гафарлы научный сотрудник исследовательского центра TRT World научный сотрудник исследовательского центра TRT World

По словам аналитика, большинство людей в Турции поддерживает идею о выводе войск из Афганистана: по их оценкам, безопасность турецких солдат важнее. Другие заявляют о необходимости грандиозной стратегии, рассчитывая на то, что влияние Турции в Афганистане сохранится в геополитических интересах.

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На мой взгляд, Анкара пыталась дать гарантии, что останется в Кабуле, однако талибы дали понять, что не хотят видеть никаких иностранных военных, — объясняет собеседник NEWS.ru. — Именно почему это происходит сейчас? Потому что Анкара понимала: они не смогут найти общий язык.

Гафарлы отмечает: учитывая текущие реалии, самым мудрым решением будет подождать и, когда ситуация стабилизируется, принять решение. Впрочем, этот вывод войск вряд ли сильно повлияет на отношения Турции с её союзниками, заключил аналитик.