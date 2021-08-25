Талибы попросили у Турции помощи в организации работы аэропорта в Кабуле

Представители движения «Талибан» (запрещено в России) обратились к Турции за помощью в налаживании работы аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Об этом сообщило агентство Reuters.

Однако по сведениям агентства талибы указали, что рассчитывают на техническое содействие со стороны Турции «только после вывода её воинского контингента из Афганистана, который участвовал в миссии НАТО».

В Анкаре же заявляют, что удовлетворить запрос талибов об оказании технической поддержки без защиты гражданского персонала в аэропорту Кабула вооружёнными силами Турции будет сложно.

Это слишком рискованное дело, — цитирует агентство источник в Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие военные могут «продолжить нести ответственность за безопасность и эксплуатацию аэропорта Кабула, если будут созданы соответствующие условия». Но представитель «Талибан» Забихулла Муджахид однако заявил во вторник, что талибы справятся самостоятельно с обеспечением безопасности кабульского аэропорта после вывода всех иностранных войск к 31 августа.

Ранее оссекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «Талибан» обещало администрации США безопасный доступ эвакуируемых американцев и афганцев в аэропорт Кабула и не устанавливало сроков для этого.