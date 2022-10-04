Экс-сенатор США объяснил, почему Штатам выгодно подрывать «Северные потоки» Экс-сенатор США Блэк: Вашингтону было выгодно подрывать «Северные потоки»

Фото: nord-stream2.com

Соединенным Штатам было выгодно устраивать диверсии на «Северных потоках», поскольку в противном случае европейцы могли начать протестовать и требовать от правительств снятия санкций с России из-за дорогого газа, заявил в беседе с РИА Новости бывший сенатор Ричард Блэк. Он отмечает, что таким образом жители Европы не смогут потребовать включить газ обратно.

США волновались, что по мере наступления зимы люди в Европе начнут протестовать и, возможно, свергать правительства, требуя снятия санкций и возвращения газа для восстановления экономики и возобновления подачи тепла в их домах зимой. <...> Думаю, что подорвать трубопровод было потрясающе удобно, чтобы никто не мог потребовать включить газ обратно просто потому, что это стало невозможно. <...> Боюсь, что больше чем у кого-либо мотив для этого есть у ЦРУ и Госдепа США, — считает Блэк.

При этом он утверждает, что у самой России поводов взрывать «Северные потоки» не было и нет, а обвинения со стороны Запада являются ложными и безосновательными.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии.

Компания-оператор Nord Stream AG охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила мнение, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли рассказал о мотивах США и НАТО для уничтожения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». В своей записи российский дипломат привела цитаты из выступления Блинкена.