Экс-президент Молдавии призвал не повторять в Приднестровье ошибку Киева

События на Украине напоминают о важности диалога Молдавии с Приднестровьем, заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон, передаёт EADaily. Он призвал быстрее «реинтегрировать» Молдавию и принять закон «О постоянном нейтралитете».

События в регионе могут создать предпосылки для скорейшего решения этого вопроса. Я не думаю, что кто-то заинтересован в том, чтобы «оторвать» Приднестровье от РМ. Я думаю, что, наоборот, в интересах всех, чтобы мы были целостной страной и смогли как можно скорее обеспечить реинтеграцию Молдавии. Принятие парламентом закона «О постоянном нейтралитете» стало бы хорошим сигналом для всех — и для Приднестровья, и для Запада, и для Востока, — сказал Додон.

Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что страна хотела бы стать членом Евросоюза, однако республика не намерена добиваться присоединения к НАТО. По её словам, принцип нейтральности вписан в конституцию государства.

Молдавия по конституции обладает нейтральным статусом. С 1994 года республика сотрудничает с Альянсом по индивидуальному плану партнёрства. В Кишинёве работает информационный центр НАТО и бюро по связям с Альянсом.

Сейчас Молдавия — одна из стран, принимающих беженцев с Украины. По данным ООН, с 24 февраля Украину покинули более 2,5 млн человек.