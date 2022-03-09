Премьер Молдавии рассказала, присоединится ли страна к НАТО

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что страна хотела бы стать членом Евросоюза, однако республика не намерена добиваться присоединения к НАТО. По её словам, принцип нейтральности вписан в конституцию государства, пишет РИА Новости.

Принцип нейтральности прописан в нашей конституции. Мы будем добиваться вхождения в состав ЕС, но не будем добиваться членства в НАТО, — сказала она.

Молдавия по конституции обладает нейтральным статусом. С 1994 года республика сотрудничает с Альянсом по индивидуальному плану партнёрства. В Кишинёве работает информационный центр НАТО и бюро по связям с Альянсом.

В декабре президент Молдавии Майя Санду заявила, что конституция страны исключает вступление республики в НАТО. При этом вносить изменения в основной закон страны никто не собирается, отмечала она. 7 марта представители стран — членов Евросоюза открыли длительную процедуру рассмотрения заявок, посланных Украиной, Грузией и Молдавией, на вступление в ЕС. Упомянутые страны спешно подали заявления после начала спецоперации России на Украине.