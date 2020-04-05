Экс-премьер Ливии умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/2d18e376-7748-11ea-9c60-fa163e074e61_660.jpg Махмуд Джибриль Фото: w80/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль скончался в Египте после заражения коронавирусной инфекцией.

Политик был госпитализирован в больницу Каира 27 марта. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В последние годы Джибриль возглавлял Коалицию национальных сил Ливии.

Ранее от коронавируса в Нью-Йорке скончался американский музыкант и композитор Адам Шлезингер. Ему было 52 года. Мужчина около недели лечился в одной из больниц Нью-Йорка, однако медики не смогли его спасти.

Также жертвой COVID-19 стал американский вокалист Алан Меррилл. Он известен как автор песни Love Rock ’n’ Roll, которая была написана в 1975 году вместе с Джейком Хукером.

NEWS.ru писал, что скончался бывший президент Гондураса Рафаэль Кальехас. Мужчина страдал онкологическим заболеванием. Он умер от остановки сердца.

Более 1,2 млн человек заразились коронавирусом в мире, количество погибших составило более 64 тысяч, более 246 тысяч выздоровели.