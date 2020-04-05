Экс-премьер Ливии умер от коронавируса

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джибриль скончался в Египте после заражения коронавирусной инфекцией.
Политик был госпитализирован в больницу Каира 27 марта. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
В последние годы Джибриль возглавлял Коалицию национальных сил Ливии.
Ранее от коронавируса в Нью-Йорке скончался американский музыкант и композитор Адам Шлезингер. Ему было 52 года. Мужчина около недели лечился в одной из больниц Нью-Йорка, однако медики не смогли его спасти.
Также жертвой COVID-19 стал американский вокалист Алан Меррилл. Он известен как автор песни Love Rock ’n’ Roll, которая была написана в 1975 году вместе с Джейком Хукером.
NEWS.ru писал, что скончался бывший президент Гондураса Рафаэль Кальехас. Мужчина страдал онкологическим заболеванием. Он умер от остановки сердца.
Более 1,2 млн человек заразились коронавирусом в мире, количество погибших составило более 64 тысяч, более 246 тысяч выздоровели.
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