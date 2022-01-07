Экс-представитель НАТО заявил о победе Путина над США

Президент России Владимир Путин одержал уверенную геополитическую победу над США. Об этом в эфире канала SobiNews на YouTube заявил бывший представитель НАТО в Москве Гарри Табах. По его словам, Путину нет смысла нападать на Украину, поскольку он уже получил желаемое.

Он получил всё, он уделал всех, <...> нашими же руками, — сказал Табах.

Бывший представитель Альянса напомнил, что американский президент Джо Байден в начале своего правления обещал не считаться с Россией и ввести в отношении неё жёсткие санкции. Однако теперь Вашингтон снял ограничения с «Северного потока — 2», отказывается поставлять Украине летальное оружие и помогать войсками для предотвращения вторжения. Более того, в Белом доме говорят о том, что США должны предоставить России гарантии безопасности.

Табах также обвинил Байдена в препятствовании добыче газа и нефти в Штатах. Это создаёт дефицит и позволяет России обогащаться благодаря росту спроса на энергоресурсы

Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация США не определилась с санкциями против России в случае её вторжения на Украину, поскольку опасается возможного ответа Москвы. В Вашингтоне предполагают, что ограничения могут иметь негативные последствия для экономик союзников США в Европе, а также «бумерангом вернуться» в Штаты.