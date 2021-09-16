Экс-посол США: Украина не станет членом НАТО как минимум ещё 10 лет

Бывший посол США в Киеве Джон Хербст считает, что Украина не станет членом НАТО ближайшие 10 лет. Так он в эфире телеканала «Апостроф ТВ» прокомментировал недавнее заявление президента страны Владимира Зеленского, согласно которому президент США Джо Байден выразил поддержку желанию государства вступить в Альянс.

Я не вижу членства Украины в НАТО даже через пять лет, даже через 10 лет. Конечно, если что-то в корне изменится, то может быть. Но без таких изменений я этого не вижу, — сказал он.

Хербст также заявил, что Байден хотел бы видеть Украину и Грузию в НАТО. Тем не менее, несмотря на свои желания, американский лидер не может действовать вопреки европейским союзникам. Дело в том, что часть стран ЕС не поддерживают вступление этих государств в Альянс.

Ранее экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что наращивание военного присутствия НАТО на Украине может закончиться очень плачевно для страны. По его мнению, вступление страны в Североатлантический альянс затронет интересы Москвы и подведёт красную черту в отношениях с Россией, а увеличение численности контингента НАТО в стране ведёт к эскалации в Донбассе.