Экс-депутат Рады предостерёг Украину от вступления в НАТО

Наращивание военного присутствия НАТО на Украине может закончиться очень плачевно для страны. По его мнению, вступление страны в Североатлантический альянс затронет интересы Москвы и подведёт красную черту в отношениях с Россией, а увеличение численности контингента НАТО в стране ведёт к эскалации в Донбассе. Об этом в беседе с «ПолитЭкспертом» заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Наращивание военного присутствия НАТО закончится очень плачевно для Украины и самого Зеленского. Я вижу большую трагедию и начало действительно войны как таковой, — сказал Журавко.

По словам экс-депутата, несмотря на минимальное военное присутствие западных стран на Украине, в стране уже сейчас чувствуется неспокойная обстановка, в частности в Донбассе. Как отметил Журавко, большая часть украинцев понимает, что присутствие чужеземцев на их территории может обернуться вооружёнными столкновениями.

Он также добавил, что не верит в опрос, который показал, что за вступление страны в НАТО высказались 43% украинцев. По его мнению, таких желающих не более 20%. И если Украина пойдёт против воли народа и вступит в НАТО, то может случиться и гражданская война, заключил Журавко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США хочет видеть Украину в НАТО. Однако самостоятельно такое решение республика принять не может.