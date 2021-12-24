Экс-посол США потребовал от РФ вернуть Крым ради Европы

Западу следует согласиться на переговоры с Москвой, но для начала необходимо выдвинуть Кремлю встречные условия. Об этом в статье для The Washington Post заявил бывший посол США в РФ Майкл Макфол.

Проекты соглашений по безопасности 17 декабря опубликовал МИД РФ. Согласно документам, Москва предлагает НАТО взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, присоединение Украины и других стран бывшего СССР.

В своей статье Макфол отметил , что ранее Москва не выдвигала никаких требований до начала переговоров: так было, по его словам, во время работы над договором СНВ-3 и соглашением о вступлении РФ в ВТО. При этом дипломат призвал западных лидеров не отказываться от предложений Владимира Путина и согласиться на переговоры.

Некоторые величайшие основы европейской безопасности прошлого <...> сегодня либо не действуют, либо не соответствуют своим первоначальным целям, — объяснил Макфол.

При этом он посчитал ряд пунктов договора неприемлемыми для Запада, однако положения «заслуживают обсуждения».

Макфол призвал исключить из соглашения пункт о нерасширении НАТО на восток и проводить переговоры в рамках ОБСЕ с привлечением Украины, Молдавии и стран Закавказья. По мнению дипломата, миру «нужен договор Хельсинки 2.0».

Также дипломат предлагает расширить повестку переговоров. Он заявил, что Москва подрывает европейскую безопасность, и потребовал вывести войска из Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии, а также вернуть Крым. Кроме того, Макфол призвал вывести из Калининградской области ракетные комплексы «Искандер» и тактическое ядерное оружие.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что предложения по безопасности, которые Россия передала США, не развеяли озабоченности Вашингтона. По его мнению, любые переговоры должны вестись на принципах взаимности.