Госдеп США скептически оценил предложения РФ по гарантиям безопасности

Предложения по безопасности, которые Россия передала США, не развеяли озабоченности Вашингтона. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его мнению, любые переговоры должны вестись на принципах взаимности.

Мы пока что не видели ничего, что бы развеяло нашу обеспокоенность, — сказал Прайс, чьи слова приводит РИА Новости.

Представитель Госдепа подчеркнул, что любые переговоры с Москвой должны строиться на принципах взаимности, там следует обсуждать обеспокоенности обеих сторон.

Россия выложила на стол свои обеспокоенности, у нас есть свои, — сказал Прайс.

Проекты соглашений по безопасности 17 декабря опубликовал МИД РФ. Согласно документам, Москва предлагает НАТО взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, присоединение Украины и других стран бывшего СССР.

Кроме того, стороны обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены оппонентом как угроза. Также Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов и отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО. В договоре предлагается закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Ранее стало известно, что помощник президента РФ Юрий Ушаков провёл телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Стороны продолжили обсуждение ранее переданных США документов по «гарантиям безопасности».