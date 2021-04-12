Экс-полковник армии США предостерёг Байдена от войны с Россией

https://static.news.ru/photo/3cc3363e-9b94-11eb-8f9e-96000091f725_660.jpg Фото: George Christophorou/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полковник в отставке, бывший советник министра обороны в администрации Трампа, заслуженный ветеран боевых действий Дуглас Макгрегор, считает, что США не готовы к открытому конфликту с Россией. Об этом он написал в своей колонке для The American Conservative.

Таким образом экс-полковник прокомментировал готовность Вашингтона поддержать применение силы Киевом против России в Донбассе. Макгрегор считает, что президент США Джо Байден делает заявления в поддержку Украины, поскольку это ничего не стоит «с точки зрения американской крови». Но ситуация может измениться.

Поскольку российские военные больше и лучше вооружены, наиболее вероятным результатом является победа России. Тогда Москва, скорее всего, направит свои силы на поглощение территории Украины к востоку от Днепра, — цитирует экс-военного издание.

Макгрегор добавил, что обещание президента Байдена о поддержке означает, что воздушные или наземные силы США или союзников по НАТО могут вмешаться. При этом, подчёркивает автор, в Европе сухопутные войска армии США и морской пехоты слишком слабы.

Макгрегор сомневается, что в этом конфликте Россия применит ядерное оружие, но практически все военные объекты США и союзников, от Эстонии до Испании, будут находиться в пределах досягаемости российских крылатых ракет «Калибр», несущих 1000-фунтовые фугасные, обычные боеголовки.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что власти Соединённых Штатов тесно общаются с Россией и другими странами региона в связи с эскалацией в Донбассе. По её словам, консультации с российской стороной ведутся на многих уровнях. Однако она не стала раскрывать подробности.