https://static.news.ru/photo/106e8968-5152-11ea-a192-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Gritsuk/Global Look Press

В Стамбуле на улице Истикляль у здания генерального консульства России 15 февраля появились четыре крупных рисунка с изображением президента РФ Владимира Путина. К зданию дипмиссии работы принёс их автор — бывший мэр Архангельска, художник Александр Донской.

По словам мужчины, он хотел продемонстрировать связи между Анкарой и Москвой, несмотря на различие позиций двух стран по сирийскому и другим вопросам. Проект Донского не был согласован с властями города, потому вскоре работы были демонтированы, отмечает Reuters.

Бывший чиновник отметил, что в настоящее время в отношениях России и Турции наблюдается обострение.

Я хотел привлечь внимание к тому, как Путин воспринимается в России: как супергерой. Поэтому я написал на портретах «Путин супергерой», — заявил Донской в комментарии агентству.

По признанию художника, он также пытался вызвать эмоции у прохожих и понаблюдать за их реакцией. Донской подчеркнул, что намерен провести подобную выставку где-нибудь ещё, в том числе в США, и назвал себя послом мира.

Ранее Александр Донской устроил перформанс на пляже в ОАЭ. Он загримировался под султана и гулял в таком виде по берегу, писал NEWS.ru.