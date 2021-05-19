Экс-командир ополчения ДНР выиграл суд у Bellingcat

https://static.news.ru/photo/30aac6bc-b8e7-11eb-a673-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Global Look Press

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск одного из бывших командиров ополчения ДНР Игоря Безлера. В его пользу за моральный вред будет взыскано 340 тысяч рублей с фонда Bellingcat и одноимённой компании, сообщает ТАСС.

Расследователям придётся заплатить за упоминание Безлера в статьях о подбитом над Украиной в 2014 году малайзийском Boeing рейса MH-17.

Безлер посчитал не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство некоторые данные в статьях «Идентификация сепаратистов, причастных к сбиванию МН17» и «Птичка полетела к вам». Bellingcat утверждал, что к сбиванию самолёта якобы была причастна «группа Безлера», состоящая из него самого и ещё трёх человек.

Ранее стало известно, что Нидерланды приняли решение не проводить расследование по вине Украины из-за незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году. Решение властей основывается на 176-страничном докладе, подготовленном Фондом безопасности полётов, в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолётов над зонами конфликтов.