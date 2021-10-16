Экс-глава внешней разведки Франции сообщил о «русском кроте» в Минобороны

В 2017 году в министерство обороны Франции якобы внедрился «русский крот». Об этом в интервью телеканалу France 5 рассказал бывший директор Главного управления внешней безопасности (DGSE) страны Бернар Бажоле. При этом никаких прямых доказательств внедрения он не привёл и задачу предполагаемого агента не назвал.

О том, что в аппарат министерства обороны Франции в 2017 году якобы проник «русский крот», упомянула журналистка телеканала. Она попросила эксперта прокомментировать сиутацию.

По словам Бажоле, когда он был руковоителем службы внешней разведки, он довёл эту информацию до сведения властей.

Потому что в предыдущие годы мы говорили, что все это закончилось — после окончания холодной войны нам больше не нужно тратить время на борьбу со шпионами, которых больше нет... Приоритет — борьба с терроризмом, но, несмотря на это, мы можем четко убедиться, что шпионская деятельность не прекратилась, — сказал Бажоле.

Интервью он давал в рамках съёмок документального фильма под названием «Владимир Путин: хозяин игры».

Экс-главы разведки подчёркивает, что и в настоящее время количество российских шпионов во Франции остаётся на том же уровен, что и в советские времена.

Ранее российских шпионов обвинили в краже у Британии формулы для «Спутника V».