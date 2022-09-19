Экс-глава протокола Ельцина оценил слова Клинтона о расширении НАТО Экс-глава протокола Ельцина Шевченко: Клинтона предупреждали о недопустимости расширения НАТО

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Беседы о расширении НАТО на восток велись регулярно, но Россия всегда заявляла о недопустимости такого варианта, заявил экс-глава протокола первого президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко, слова которого цитирует РИА Новости. Так он отреагировал на откровения экс-главы Белого дома Билла Клинтона о разговоре с Ельциным про движение сил Североатлантического альянса в сторону РФ.

Я не помню, чтобы такое было. Разговор постоянно касался продвижения НАТО на восток, но постоянно ему говорилось, что это недопустимо, — сообщил Шевченко.

Накануне Клинтон раскрыл CNN детали своего разговора с Ельциным по теме расширения НАТО. Политик вспомнил, что задал российскому лидеру вопрос, правда ли тот думает, что Вашингтон будет использовать базу в Польше, чтобы бомбить Россию. По словам экс-президента США, Ельцин ответил «нет», но добавил, что в РФ многие так считают из-за исторической памяти с Гитлером и Наполеоном.

В начале августа сенат США, одобрил резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Соответствующие документы были направлены в верхнюю палату парламента американским президентом Джо Байденом в июле.