Экс-депутат Рады предрёк Украине «итальянский сценарий» в борье с COVID-19

Украину в борьбе с коронавирусной инфекцией может ожидать «итальянский сценарий», заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.
Он также отметил, что такой сценарий спровоцируют действия властей страны и «беспомощность правоохранительных органов».
По его словам, власти должны организовать работу для своих граждан таким образом, чтобы инфекция не распространялась.
Как ранее писал NEWS.ru, более 60 украинцев, специально посаженных на карантин в гостинице в Киеве, сбежали оттуда, несмотря на то что здание было взято под полицейский контроль. Все эти люди вернулись два дня назад с отдыха на Бали.
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