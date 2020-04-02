Экс-депутат Рады предрёк Украине «итальянский сценарий» в борье с COVID-19

https://static.news.ru/photo/39cd3a60-74a3-11ea-bc17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Украину в борьбе с коронавирусной инфекцией может ожидать «итальянский сценарий», заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Он также отметил, что такой сценарий спровоцируют действия властей страны и «беспомощность правоохранительных органов».

По его словам, власти должны организовать работу для своих граждан таким образом, чтобы инфекция не распространялась.

Как ранее писал NEWS.ru, более 60 украинцев, специально посаженных на карантин в гостинице в Киеве, сбежали оттуда, несмотря на то что здание было взято под полицейский контроль. Все эти люди вернулись два дня назад с отдыха на Бали.