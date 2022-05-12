Немецкий экс-депутат обвинил США в желании втянуть ФРГ в конфликт с Россией Экс-депутат ФРГ Гердт: США пытаются втянуть Германию в конфликт с Россией

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США пытаются втянуть Германию и Евросоюз в конфликт с Россией, заявил экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт изданию ИА SM-News. По его словам, граждане не принимали решение поставлять немецкое вооружение на Украину.

Олаф Шольц вопреки политике своей партии, мнению коалиции пытался оттянуть это решение. Поставка оружия — это не решение народа. Надеюсь, избежим того, чтобы стать частью этого конфликта в соответствии с вашингтонским планом. Американцам надо втянуть Германию и ЕС в этот конфликт, причём в горячую фазу, — сказал Гердт.

Он добавил, что «потушить пожар с помощью масла» не удастся. Поставка тяжёлого вооружения только продлит конфликт и увеличит количество жертв, считает политик.

Германия уже согласилась поставить Украине тяжёлое вооружение и танки, сообщили в Министерстве обороны ФРГ. Утром 26 апреля глава военного ведомства Кристина Ламбрехт пообещала передать Киеву зенитные комплексы Gepard.

12 апреля сообщалось, что в Пентагоне рассмотрят вопрос поставки Киеву вооружений большей дальности. Также Сенат США одобрил зaконопроект о программе ленд-лиза для Украины. Нормативный акт прeдполагает расширение возможностей Соединённых Штатов Америки по ускорeнным поставкам Киеву вооружений.