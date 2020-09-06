Экс-адвокат Трампа рассказал, как тот разыграл «увольнение» Обамы на камеру

https://static.news.ru/photo/2abb05b4-f056-11ea-961d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп и Барак Обама Фото: Ron Sachs/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп нанял актёра на роль Обамы, чтобы разыграть его «увольнение» на камеру. Об этом заявил бывший адвокат главы Белого дома Майкл Коэн.

Как сообщает телеканал CNN в своей книге «Неверный: Мемуары» Коэн рассказал, как Трамп презрительно относился к своему предшественнику — Бараку Обаме. Отмечается, что в тесном кругу называл тогдашнего американского лидера «Маньчжурским кандидатом» (иносказательно — бездумным орудием), получившим дипломы университетов Лиги Плюща лишь благодаря позитивной дискриминации.

При этом однажды Трамп нанял актёра на роль Обамы и снял видеоролик, в ходе которого «демонстративно унизил первого темнокожего президента, а затем уволил его».

В книге Коэна приводится фотография, изображающая Трампа сидящим за письменным столом. Напротив него, положив ногу на ногу, сидит темнокожий мужчина в деловом костюме, на лацкане у которого приколот значок американского флага.

В декабре 2018 года Майкл Коэн был приговорён судом в Нью-Йорке к трём годам тюремного заключения по обвинениям в ряде преступлений, в том числе в нецелевом расходовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Эти средства, по данным прокуратуры, были выплачены за молчание женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. В марте 2019 года президент США сообщил, что отказал экс-адвокату в помиловании, писал NEWS.ru.