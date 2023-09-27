Экономист озвучил дату начала создания платежной системы БРИКС Экономист Хазин: создание платежной системы БРИКС начнется в Казани в 2024 году

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ряд стран-членов БРИКС уже используют свои национальные валюты при расчетах между собой, при этом организация уже давно и всерьез задумывается о создании собственной общей валюты и платежной системы, рассказал в беседе с ИА SM.News российский экономист, публицист Михаил Хазин. По его мнению, старт этому процессу может быть дан на очередном саммите БРИКС, который пройдет в Казани в 2024 году.

Через год в Казани на следующем саммите этот вопрос будет уже вполне конкретно поднят, — высказал мнение эксперт.

По его словам, платежную систему БРИКС можно и нужно создавать уже сейчас. В мире назрела необходимость в отказе от доллара, и сейчас появились все предпосылки к выпуску странами организации собственного платежного средства. При этом эксперт признал, что создание валюты, альтернативной доллару, будет непростым процессом для стран, осуществляющих разные экономические стратегии.

Ранее глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что доллар США, используемый сегодня как инструмент принуждения других стран, в скором будущем перестанет быть единственным вариантом ведения торговли в мире. По мнению дипломата, изменение миропорядка будет способствовать тому, что валюта США утратит статус главного инструмента в мировом товарообороте.