Экономист объяснила подписанный Путиным закон об изъятии активов США Экономист Петрова: закон об изъятии имущества США должен отрезвить Вашингтон

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Закон о конфискации имущества Соединенных Штатов на территории России, подписанный президентом страны Владимиром Путиным, должен отрезвить Вашингтон и прекратить давление на европейцев, заявила в беседе с «360» экономист, инвестор и эксперт по семейному капиталу Светлана Петрова. Она напомнила, что США постоянно требуют от Евросоюза изъятия замороженных российских активов.

Они просто пытаются забить последний гвоздь в крышку гроба европейской экономики. Потому что если Евросоюз пойдет на такой шаг, то они могут забыть про инвестиции из других стран, — пояснила Петрова.

Экономист подчеркнула, что, несмотря на все заявления западных стран, собственником заблокированных активов остается Россия. Когда они будут разморожены, именно Москва получит всю прибыль, включая набежавшие проценты. По мнению Петровой, власти в Европе, понимая масштаб надвигающихся проблем, начали создавать резервы для будущих разбирательств.

Глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий раннее напомнил, что, несмотря на санкции, в России продолжает работу крупный американский бизнес. После подписания закона об изъятии активов Москва через суд может затребовать имущество в виде активов на счетах типа «С», банков и предприятий Соединенных Штатов.