Египет начал расширять Суэцкий канал

https://static.news.ru/photo/19e8d0c0-b5b5-11eb-bd95-96000091f725_660.jpg Фото: Suez Canal Authority/dpa/Global Look Press

Русло Суэцкого канала будет расширено и углублено. Об этом 15 мая рассказали в администрации главной транспортной артерии, соединяющей Средиземное и Красное моря, пишет ТАСС.

Главу администрации Усама Рабиа уточнил , что эти действия позволят сделать канал полностью двусторонним и повысить пропускную способность.

Больше всего работ предстоит на участке южнее Большого и Малого солёных озер, в районе южного входа в навигационный курс канала. Ранее там сел танкер Ever Given. Из-за него канал был заблокирован шесть дней, тысячи предпринимателей и корпораций понесли финансовые потери.

Проект развития будет реализован в несколько этапов. Первая фаза включает реализацию проекта по дублированию канала с Малыми Горькими озерами, — рассказал Рабиа.

Будет продолжены дополнительные 10 километров пути со 122-го до 132-го км. Благодаря этому длина северного участка будет увеличена с 72 до 82 км, а в южной части расширят и углубят 30-километровый участок.

После разблокировки Суэцкого канала цена на нефть упала. Так, топливо марки Brent подешевело на 1,66%. Нефть WTI упала в цене на 1,9%.