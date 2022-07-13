Джонсон сам запросил голосование по вотуму доверия правительству Британии

Фото: Wolfgang Maria Weber/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Собирающийся в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сам запросил голосование по вотуму доверия правительству, сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в оппозиционной Лейбористской партии. Дата обсуждения и голосования пока неизвестна.

Источники среди лейбористов сообщили Sky News, <...> что Борис Джонсон представил собственный запрос по вотуму доверия правительству, — говорится в сообщении.

7 июля Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он пообещал максимальную поддержку будущему лидеру консерваторов и кабмина. Джонсон будет исполнять свои должностные обязанности вплоть до назначения нового главы правительства Соединенного Королевства.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что Джонсон не выдержал давления из-за массового ухода министров и чиновников правящей партии. В пятерку возможных кандидатов на пост премьера входят министр обороны Бен Уоллес, глава МИД Лиз Трасс и новый министр финансов Надим Захави.