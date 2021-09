Джонсон захотел сменить главу МИД Великобритании

Рааб занимает пост главы МИД с 2019 года. Недавно его раскритиковали за то, что когда с министром пытался связаться афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар, чтобы обсудить эвакуацию граждан Великобритании из Афганистана на фоне наступления боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ), он был в отпуске в Греции. По данным британских СМИ, Рааб поручил одному из своих заместителей провести беседу на эту тему, но она в итоге не состоялась.

Как отмечает The Times, Раабу предложат остаться в правительстве на должности министра юстиции или возглавить секретариат кабинета министров. Наиболее вероятными кандидатами на пост главы МИД являются министр внешней торговли Элизабет Трасс и канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув.

Одну перестановку в кабинете министров Джонсон всё-таки совершил: министр образования Великобритании Гэвин Уильямсон подал в отставку. Он подвергался критике за неразбериху, которая охватила британские школы в связи с отменой занятий во время пандемии коронавируса.

It has been a privilege to serve as Education Secretary since 2019. Despite the challenges of the global pandemic, I’m particularly proud of the transformational reforms I’ve led in Post 16 education: in further education colleges, our Skills agenda, apprenticeships and more.