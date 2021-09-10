В Британии узнали о планах Джонсона встретиться с Байденом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в США на Генассамблею Организации Объединённых Наций (ООН), которая начнётся в Нью-Йорке 21 сентября, планирует провести встречу с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщает газета The Times.

Отмечается, что офис Джонсона попросил администрацию Байдена о встрече. По предварительной информации, их двусторонние переговоры согласованы. По словам одного из высокопоставленных дипломатов, саммит может состояться в Белом доме, но пока это официально не подтверждено.

В последний раз переговоры Джонсона и Байдена состоялись 10 июня в Лондоне. Тогда стороны обсудили ряд внешнеполитических тем, включая Афганистан, Китай, Иран и Россию.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запланировал поездку в США. Ожидается, что она пройдёт с 19 по 22 сентября. Программа предстоящего визита на данный момент не оглашается. В свою очередь турецкие СМИ считают поездку президента в США «критически важной».

В последний раз турецкий лидер проводил переговоры с президентом США Джо Байденом 14 июня. Встреча состоялась в Брюсселе.