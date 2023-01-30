Джонсон раскрыл, о чем говорил с Путиным перед началом СВО

Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press

Борис Джонсон

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что в телефонном разговоре перед началом СВО на Украине президент России Владимир Путин пытался внушить британскому политику страх в ответ на предупреждения о недопустимости начала операции. Слова Джонсона приводит Daily Telegraph.

Он сказал: «Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?» И я сказал: «Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете», — поделился воспоминаниями экс-премьер.

По словам Джонсона, это был «очень долгий и максимально экстраординарный» телефонный разговор. Он заявил, что в ходе общения с Путиным пытался донести до российского лидера, что начало военных действий со стороны РФ станет «полной катастрофой», приведет к многочисленным санкциям в адрес Москвы и приближению НАТО к границам страны, в то время как Украина сможет рассчитывать на поддержку Лондона. Экс-премьер также подчеркнул, что вступление Украины в НАТО было маловероятным в связи с отсутствием поддержки со стороны Франции и ФРГ.

Эти подробности Джонсон озвучил в трехсерийном документальном фильме корпорации ВВС «Путин против Запада». Первая серия будет показана вечером 30 января.

Ранее Борис Джонсон заявил, что «нормандский формат» переговоров по Украине представлял собой дипломатическую имитацию. По мнению экс-премьера, процесс урегулирования конфликта в Донбассе, включавший Минские соглашения, «никуда не двигался». Политик отметил в этой связи, что санкции в отношении России следовало ввести еще в 2014 году.