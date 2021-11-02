Джонсон оценил отсутствие Путина на саммите по климату в Глазго

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением отнёсся к решению президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не посещать климатический саммит в Глазго. На пресс-конференции по итогам двухдневного мероприятия с участием лидеров стран мира он пояснил, что это вызвано пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости.

Я говорил с ним (Си Цзиньпином. — NEWS.ru), он не хотел приезжать на саммит из-за пандемии, то же касается и президента Путина. К этому нужно отнестись с уважением, — отметил британский премьер.

В Глазго 2 ноября завершился саммит мировых лидеров, который проводился в рамках 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Шотландию посетили около 120 лидеров. Сама конференция, организованная Великобританией и Италией, продлится до 12 ноября.

Ранее стало известно, что нынешний американский лидер Джо Байден заснул от скуки на заседании 26-й конференции COP26, заявил бывший президент США Дональд Трамп. Он считает, что это показывает отсутствие заинтересованности у хозяина Белого дома в мероприятии, которое проводилось в Глазго.