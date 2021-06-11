Джонсон и Макрон поссорились на саммите G7

https://static.news.ru/photo/b8be0ff2-cc54-11eb-9d37-96000091f725_660.jpg Борис Джонсон, Эммануэль Макрон Фото: Nils Jorgensen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон резко осадил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за то, что тот попытался вернуть тему Brexit в повестку саммита «Большой семёрки» (G7). Это привело к ссоре двух политиков, пишет Reuters.

Как сообщил французский дипломат, Джонсон якобы переводил тему на вопросы, касающиеся Brexit. Макрон же возмутился, что тот отвлекает страны Евросоюза от насущных проблем.

Не говори мне, что ты не знал, на что идёшь, когда подписывался под выходом Британии из ЕС, — приводит агентство слова Макрона Джонсону.

Власти Великобритании в начале марта продлили до 1 октября в одностороннем порядке льготный период на поставку ряда продуктов для Северной Ирландии из других частей Соединённого Королевства. Этот период был предусмотрен в рамках соглашения по выходу из ЕС. Он позволял британцам не оформлять таможенные фитосанитарные сертификаты при доставке товаров в Ольстер. Планировалось, что соглашение будет действовать только до 1 апреля.

Ране Джонсон заявил, что Лондон может приостановить часть соглашения о Brexit, если Евросоюз и Лондон не разрешат спор о правилах торговли товарами, поставляемыми в Северную Ирландию.