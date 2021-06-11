Джонсон пригрозил ЕС приостановкой части соглашения о Brexit

https://static.news.ru/photo/094540fc-cc42-11eb-976f-96000091f725_660.jpg Борис Джонсон Фото: borisjohnsonuk/instagram.com

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон может приостановить часть соглашения о Brexit, если Евросоюз и Лондон не разрешат спор о правилах торговли товарами, поставляемыми в Северную Ирландию. Об этом сообщает Bloomberg.

Премьер сообщил в кулуарах саммита G7, что если договорённость не будет достигнута, то Великобритания будет принимать меры в одностороннем порядке.

Я думаю, что если протокол по Северной Ирландии и дальше будет применяться таким образом, то мы, очевидно, без колебаний применим статью 16, — подчеркнул Джонсон.

Согласно статье 16 соглашения о выходе из ЕС, любая из сторон может вмешаться и приостановить часть сделки, если применение протокола создаёт «серьёзные экономические, социальные или экологические трудности».

По словам Джонсона, ряд партнёров неправильно понимают, что Великобритания — это единая страна и территория.

Мне просто нужно вбить это им в голову, — подчеркнул он.

По информации Bloomberg, глава британского кабмина провёл несколько напряжённых встреч с представителями ЕС, после чего Союз пригрозил принять ответные меры в случае нарушения условий соглашения.

Северная Ирландия покинула Евросоюз в составе Великобритании, оставшись частью таможенной территории ЕС. Ранее британским поставщикам не нужно было оформлять таможенные и фитосанитарные сертификаты для поставок товаров в североирландский порт Ольстер. В марте этот режим был продлён в отношении товаров животного происхождения, но 30 июня срок пролонгации истечёт.

Ранее сообщалось, что Европейский союз введёт санкции в отношении Великобритании, если Лондон нарушит торговое соглашение после Brexit. В МИД Франции заявили, что ограничительные меры будут применены в случае невыполнения Британией обязательств по Северной Ирландии и несоблюдения прав в области рыболовства.