В ЕС назвали условия для антибританских санкций

https://static.news.ru/photo/1c0b1ed6-a727-11eb-a2f8-96000091f725_660.jpg Фото: Grant Falvey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейский союз введёт санкции в отношении Великобритании, если Лондон нарушит торговое соглашение после Brexit, передаёт ТАСС со ссылкой на МИД Франции.

У нас есть юридическая процедура, которая может привести к санкциям в случае нарушения Великобританией соглашения, — заявил глава МИД Франции Клеман Бон в эфире местного телеканала.

Он пояснил, что ограничительные меры будут применены в случае невыполнения обязательств по Северной Ирландии и несоблюдении прав в области рыболовства.

15 марта Еврокомиссия запустила против Великобритании юридическую процедуру за нарушение соглашения по выходу страны из состава Евросоюза. В письме указано, что Лондон нарушил основные положения протокола по Ирландии и Северной Ирландии, а также обязательства добросовестности в соответствии с соглашением о выходе из ЕС. У Лондона есть месяц для ответа на это письмо. Его отправка означает начало юридических действий. Британию просят скорректировать свои действия для восстановления соблюдения условий протокола.

Власти Великобритании в начале марта продлили до 1 октября в одностороннем порядке льготный период на поставку ряда продуктов для Северной Ирландии из других частей Соединённого королевства. Этот период был предусмотрен в рамках соглашения по выходу из ЕС. Он позволял британцам не оформлять таможенные фитосанитарные сертификаты при доставке товаров в Ольстер. Планировалось, что соглашение будет действовать только до 1 апреля.

В декабре прошлого года было заключено торговое соглашение между Великобританией и ЕС. По договору Северная Ирландия все ещё считается частью таможенной территории ЕС, хотя покинула ЕС в составе Соединённого королевства.