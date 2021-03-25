Движение по Суэцкому каналу полностью остановилось

https://static.news.ru/photo/0e166bc8-8d64-11eb-aee8-96000091f725_660.jpg Фото: Suez Canal Authority/suezcanal.gov.eg

Движение судов по Суэцкому каналу полностью остановилось в обе стороны из-за операции по снятию с мели застрявшего поперёк русла контейнеровоза, рассказал 25 марта официальный представитель администрации транспортной артерии Джордж Сафуат.

Временно полностью приостановлено движение по [Суэцкому] каналу, — цитирует его ТАСС.

Днём ранее с севера на юг по старому руслу канала прошли 13 судов. С юга на север движение остановлено с 23 марта, когда контейнеровоз компании Ever Given длиной 400 метров и шириной 59 метров заблокировал проход, и к настоящему моменту «пробка» из растянулась почти до Индии.

Блокировка южной части Суэцкого канала привела к тому, что в танкерах застряла российская нефть на $160 млн. На долю танкеров, осуществляющих поставки из РФ, пришлось 26% от этого объёма, или почти 2,6 млн баррелей. Учитывая стоимость российской экспортной марки Brent в $60, эксперты и высчитали стоимость застрявшего в Суэцком канале сырья. Ещё 24 марта 2021 года египетские покупатели должны были получить около одного миллиона баррелей углеводорода из РФ, но транспортировка задерживается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Суэцком канале продолжается операция по снятию с мели контейнеровоза, который заблокировал один из самых загруженных торговых судоходных путей в мире. На месте работают восемь буксиров. Сдвинуть с места контейнеровоз планируется за счёт уменьшения груза на борту.