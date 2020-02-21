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Глава российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин просил президента Белоруссии Александра Лукашенко помочь со специалистами, которые вместе с коллегами из РФ достроили бы космодром Восточный. Об этом рассказал сам белорусский лидер.

По словам политика, тему строительства космодрома он обсудил с президентом России Владимиром Путиным. Говорю президенту: это твоя стройка, контролируешь постоянно. Так что имей в виду, что наш министр туда с...