Граждане Украины за последние несколько месяцев стали меньше доверять кабинету министров страны и премьер-министру Алексею Гончаруку. На данный момент тех, кто им не доверяет вдвое больше, чем тех, кто доверяет.
Из данных исследования социологической службы Центра Разумкова следует, что лишь 6% украинцев полностью поддерживают деятельность правительства, отдельные мероприятия поддерживают 34%, не поддерживают — 51%.
Что касается деятельности Гончарука, то его полностью одобряют 6% респондентов, 29,5% поддерживают отдельные мероприятия и 52% не поддерживают.
Как ранее писал NEWS.ru, Алексей Гончарук, обещавший рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 40% в течение пяти лет, всё время врал парламенту. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
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