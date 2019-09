Причина инцидента выясняется. На месте работают 138 пожарных и 48 специализированных машин, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на главу пожарного дивизиона региона.

#BREAKING Video 2 : Istanbul



Fire breaks out soon after

6 loud explosions heard in Tuzla factory in Istanbul, (Unknown Reason)



No one killed but fir grows and burns out of control at the moment #Istanbul #tuzla #Turkey pic.twitter.com/dvfnZsVeOL