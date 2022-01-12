«Думал рабочее мероприятие»: Джонсон извинился за вечеринку в карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за участие в вечеринке в резиденции главы британского правительства на Даунинг-стрит, 10 во время общенационального локдауна. В ходе заседания правительства он заявил, что считал это «рабочим мероприятием», сообщает Sky News.

Что касается моего участия в мероприятии, я хочу ещё раз повторить, что я думал, что это рабочее мероприятие. Я сожалению, что мы не сделали по-другому в тот вечер. Я беру на себя ответственность за это и приношу извинения, — сказал Джонсон.

Во время заседания правительства британская оппозиция потребовала отставки премьера. Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стамер заявил, что это извинение было «абсолютно ничего не стоящим».

Когда бывший министр здравоохранения нарушил правила, он ушёл в отставку. И премьер-министр сказал, что это было правильное решение. Когда пресс-секретарь премьер-министра посмеялся относительно нарушения правил, она ушла в отставку, и премьер-министр принял эту отставку. Почему премьер-министр считает, что это правила не распространяются на него? — возмутился Стамер.

Джонсон ответил, что не собирается уходить, так как пока идёт полицейская проверка.

Ранее газета The Guardian опубликовала снимок, сделанный в мае 2020 года в саду на Даунинг-стрит. На фото изображены Джонсон с супругой за столом. В непосредственной близости к чете без соблюдения социальной дистанции расположились ещё два человека. На столе стояли вино и закуски, за соседним столом находились четыре сотрудника администрации премьера. Кроме того, группа людей собралась у стойки с алкоголем. Это событие произошло в то время, когда в Великобритании продолжал действовать первый общенациональный карантин.

One of the curiosities of the May 20 party invite is that the instigator, Martin Reynolds, is the man sat directly in front of the cheese board and wine bottle in the Downing Street garden *just five days earlier*. Itâs not like they hadnât already enjoyed the weather. pic.twitter.com/RusR8KY3x3 — Peter Walker (@peterwalker99) January 10, 2022

Позднее телеканал ITV опубликовал письмо с приглашением на эту вечеринку. В нём были указаны около 100 человек, но в итоге мероприятие посетили 30 гостей.

11 января полиция начала расследовать этот инцидент. В настоящее время проверяются сведения о возможном нарушении коронавирусных ограничений сотрудниками премьерской канцелярии.