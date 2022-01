«Думал рабочее мероприятие»: Джонсон извинился за вечеринку в карантин

Во время заседания правительства британская оппозиция потребовала отставки премьера. Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стамер заявил, что это извинение было «абсолютно ничего не стоящим».

Джонсон ответил, что не собирается уходить, так как пока идёт полицейская проверка.

Ранее газета The Guardian опубликовала снимок, сделанный в мае 2020 года в саду на Даунинг-стрит. На фото изображены Джонсон с супругой за столом. В непосредственной близости к чете без соблюдения социальной дистанции расположились ещё два человека. На столе стояли вино и закуски, за соседним столом находились четыре сотрудника администрации премьера. Кроме того, группа людей собралась у стойки с алкоголем. Это событие произошло в то время, когда в Великобритании продолжал действовать первый общенациональный карантин.