«Пощёчина общественности»: Джонсона уличили в проведении новой вечеринки

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вновь уличили в нарушении антиковидных ограничений и участии в вечеринке, пишет газета The Guardian. Ранее рейтинг главы британского правительства рухнул после информация о проведении им в 2020 году праздничного рождественского мероприятия в разгар пандемии коронавируса.

Издание опубликовало снимок, сделанный в мае 2020 года в саду на Даунинг-стрит. На фото изображены Джонсон с супругой за столом. В непосредственной близости к чете без соблюдения социальной дистанции расположились ещё два человека. На столе стояли вино и закуски, за соседним столом находились четыре сотрудника администрации премьера. Кроме того, группа людей собралась у стойки с алкоголем. Всего на вечеринке присутствовали 19 человек.

При этом, как пишет газета, сам премьер заявлял о проведении в саду на Даунинг-стрит «рабочей встречи». Замглавы Лейбористской партии Анджела Рейнер назвала действия Джонсона «пощёчиной британской общественности».

Премьер-министр постоянно показывает нам, что он не уважает правила, которые устанавливает для остальных, — сказала она.

Ранее сообщалось о падении рейтинга британского премьера до 29% после того, как в СМИ появилась информация о его рождественской вечеринке 18 декабря 2020 года, в разгар пандемии COVID-19. На ней присутствовали 50 гостей. Однако самого Джонсона на торжестве не было.