Дуда оконфузился в ходе поздравления Эрдогана Президент Дуда хотел поздравить Эрдогана, но перепутал его с футбольным фанатом

Фото: Adam Warżawa / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда хотел поздравить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах, но вместо турецкого лидера указал в своем поздравлении в Twitter футбольного болельщика. Пресс-служба польского президента исправила ошибку в поздравлении через полчаса после публикации. За это время многие пользователи успели пошутить над главой государства за невнимательность.

Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах. В этом году мы отмечаем 100-летие основания Турецкой Республики и 100-летие подписания Договора о дружбе между польской и турецкой республиками. Мы готовы сотрудничать в обеспечении региональной безопасности, развитии НАТО и мира в Европе, — написал Дуда.

Некоторые подписчики пошутили, что, если бы Польше угрожала опасность, то глава государства даже не заметил бы.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Эрдогана с переизбранием на пост главы Турции, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что победа стала закономерным результатом работы Эрдогана, а также российский лидер высоко оценил вклад президента Турции в упрочнение дружественных отношений двух стран.