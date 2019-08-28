Полиция Объединённых Арабских Эмиратов занимается расследованием дела о мошенничестве в отношении работников компании Al Rawnaq Al Thahabi General Trading. По данным правоохранительных органов, они, выполняя роль посредников в сделках по покупке риса из Индии, обманули производителей зерна и его покупателей.
Клиенты из Дубая оплачивали товар, а преступники выдавали им чек о совершённом банковском переводе в пользу индийской компании, передаёт «
Офис компании к этому моменту оказался закрыт, а его сотрудники пропали.
Ранее, как писал News.ru, российские банки предупреждают граждан о новых видах мошенничества. Так, преступники при попытке похитить деньги с банковских карт россиян начали пользоваться именами известных финансовых аналитиков, которые часто звучат в СМИ.