https://static.news.ru/photo/fdd1e0ba-c99e-11e9-a1c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Talukdar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Объединённых Арабских Эмиратов занимается расследованием дела о мошенничестве в отношении работников компании Al Rawnaq Al Thahabi General Trading. По данным правоохранительных органов, они, выполняя роль посредников в сделках по покупке риса из Индии, обманули производителей зерна и его покупателей.

Клиенты из Дубая оплачивали товар, а преступники выдавали им чек о совершённом банковском переводе в пользу индийской компании, передаёт « Профиль ». Проблему обнаружили поставщики, когда отправленные ими грузовые контейнеры с рисом пропали по дороге в ОАЭ. Деньги на счета индийцев также не поступали.

Офис компании к этому моменту оказался закрыт, а его сотрудники пропали.

Ранее, как писал News.ru, российские банки предупреждают граждан о новых видах мошенничества. Так, преступники при попытке похитить деньги с банковских карт россиян начали пользоваться именами известных финансовых аналитиков, которые часто звучат в СМИ.