Другая версия: сложная операция ЦРУ была нацелена именно на Белоруссию

Пришедшие из-за океана подробные разоблачения операции по выманиванию российских бойцов ЧВК, на первый взгляд, ставят в очень неприятное положение администрацию президента Украины Владимира Зеленского, которая долго открещивалась от разработанной в ЦРУ многоходовки. Собственно, сам Владимир Александрович, выдерживая артистические паузы, публично клялся, что Украину, мол, затягивали в это дело, но, слава богу, всё обошлось.

Такая позиция Зеленского выглядела тем более странно, поскольку, казалось бы, первоначальный сценарий в случае успеха должен был послужить Незалежной моральной компенсацией за многочисленные донбасские «котлы» и обидные, ранящие казацкие души поражения от ополченцев. Предполагалось, что приглашение отправиться в Венесуэлу охранять нефтехранилища за $5 тыс. в месяц получат бойцы, подозреваемые в участии в боевых действиях на юго-востоке Украины. И местные власти получат шикарную возможность провести над ними суд скорый и широко распиаренный.

wagner_group_russia/instagram.com

Соблазнённые такой перспективой, украинские подопечные ЦРУ взяли на себя всю грязную организационную работу. Связались с участниками российских ЧВК, поманили выгодными контрактами, собрали и снабдили авиабилетами. Но поскольку в мире воцарилась убойная пандемия и многие привычные авиамаршруты оказались заблокированными, первоначально пришлось выбираться окольными путями: лететь пришлось в Белоруссию, чтобы потом якобы переправиться в Турцию. И дальше в Новый Свет.

Но, как представляется, это исключительно для украинских исполнителей был нарисован такой путь так называемых вагнеровцев, прозванных так по позывному одного из командиров ЧВК. Это им, исполнителям на подхвате, внушалась мысль о том, что цель — привезти бойцов в Киев для последующей расправы. Вот украинские спецы и расстарались в ожидании наград и щедрых долларовых премий.

Но сейчас ясно видно, что разговоры о том, что в Белоруссии бойцы задержались вынужденно в силу какой-то технической нестыковки и что местные оперативники опередили украинцев буквально на пару часов, арестовав в доме отдыха группу странных мужиков с военной выправкой, велись для отвода глаз. Именно Белоруссия и была главной целью всей задуманной и почти доведённой до финала сложной многоходовой операции. Недаром бойцов разместили и задержали в республике в тот момент, когда белорусская власть была под сильным давлением уличных выступлений.

Штаб-квартира ЦРУ CIA/via Global Look Press

Александр Лукашенко дефилировал с автоматом и на сильном эмоциональном взводе мог легко поверить в то, что Москва подготовила ему удар в спину. Собственно, он и поверил, и оказался на грани разрыва со своей главной внешней опорой. А глава белорусского КГБ даже успел выступить перед крупными заводскими коллективами с разоблачениями «руки Москвы». Правда, Лукашенко хватило ума свалить основную ответственность на страшных российских олигархов и своих врагов в окружении Владимира Путина. А по мере спада уличных акций наступило и прозрение, приведшее к тому, что в тех же эмоциональных выражениях Лукашенко бросился разоблачать происки уже соседней Украины.

Подобная трактовка тех событий объясняет и тот факт, почему подробности операции ЦРУ и СБУ вбросили в информационное пространство именно сейчас, фактически накануне очередного визита Александра Лукашенко в Москву. Решили, видимо, напомнить, как легко можно было настроить Батьку против его единственного реального союзника.